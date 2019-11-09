الليغا.. ريال مدريد يفوز برباعية ويتصدر مؤقتا

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقتنص ريال مدريد قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بتغلبه بأربعة أهداف نظيفة على إيبار، السبت، بعد عرض مثير في الشوط الأول.

ومنح بنزيمة فريق المدرب زين الدين زيدان بداية مريحة في ظل تساقط غزير للأمطار على استاد ايبوروا التابع لإيبار حيث سدد كرة شاردة في الشباك في الدقيقة 17 بعد أن مرت عبر منطقة الجزاء المزدحمة باللاعبين.

وعزز ريال من تقدمه سريعا بواسطة ركلة جزاء من سيرجيو راموس في الدقيقة 20 عقب عرقلة إيدن هازارد.

ونال ريال ركلة أخرى عندما سقط لوكاس فاسكيز، وسدد بنزيمة الكرة ليودعها بهدوء في الشباك مسجلا هدفه الرابع في مباراتين عقب ثنائيته في مرمى غلطة سراي التركي في الانتصار بستة أهداف نظيفة بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

ولم يكن ريال بنفس مستوى القوة في الشوط الثاني لكنه استطاع تعزيز تقدمه في الدقيقة 61 عندما مرر لوكاس مودريتش الكرة إلى لاعب وسط أوروغواي فيدريكو بالبيردي الذي سجل أول أهدافه مع ريال.

ورفع الانتصار رصيد فريق المدرب زين الدين زيدان إلى 25 نقطة عقب 12 مباراة معززا تصدره ومبتعدا بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط على برشلونة صاحب المرز الثالث الذي يمكنه العودة للقمة في حال فاز على سيلتا فيغو في وقت لاحق ‬السبت.