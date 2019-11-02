الليغا.. سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام ليفانتي

فاجأ ليفانتي ضيفه برشلونة، وحقق عليه انتصارا ثمينًا، ببثلاثة أهداف لهدف، مساء السبت، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، الليغا.



وسجل هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بينما سجل أهداف ليفانتي كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على التوالي.



وهذه هي الهزيمة الثالثة لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، وتجمد على إثرها رصيده عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما صعد ليفانتي للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.



وسيشتعل الصراع على صدارة الليغا، بعد سقوط برشلونة، بين الوصيف ريال مدريد(21 نقطة)، وغرناطة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية (20 نقطة لكل منها).



واشتكى الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، من آلام عضلية، ليخرج من أرض الملعب، ويُشارك بدلا منه الشاب كارليس بيريز.

وسجل ميسي قائد البارسا، هدفا في الدقيقة 74، حيث توغل بين دفاعات ليفانتي، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على غريزمان.



وكاد البديل فاتي، أن يُقلص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 85، حيث انطلق على الطرف الأيسر وسدد كرة قوية، لكنها مرت بجانب مرمى الحارس أيتور، لتنتهي المباراة بالخسارة الثالثة لحامل اللقب.