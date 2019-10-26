الليغا.. فوز لأتلتيكو مدريد يضعه في الوصافة مؤقتا

تجاوز أتلتيكو مدريد عقدة التعادلات وهزم ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرتقي مؤقتا إلى وصافة الترتيب.



ورفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 19 نقطة ملتحقا ببرشلونة المتصدر الذي تأجلت مباراته المنتظرة مع غريمه ريال مدريد حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب الأوضاع السياسية والتظاهرات التي يشهدها إقليم كاتالونيا.



وهذا أول فوز لأتلتيكو في الدوري على ملعبه "واندا متروبوليتانو" منذ مطلع سبتمبر الماضي. وحقق فوزه الأول في الدوري منذ شهر، بعد ثلاثة تعادلات متتالية أنزلته في الترتيب.



وقال مسجل الهدف الأول ساوول "بدأنا بشكل جيد وألحقنا الضرر بالخصم. جمهورنا الكبير ساعد على مستوى التركيز.. نبحث دوما عن الفوز لكن بكل تأكيد عندما تتعادل تكون هناك بعض المرارة. أمام بلد الوليد لم نكن جيدين لكن فوز اليوم أراحنا".



وفي ظل غياب البرتغالي جواو فيليكس المصاب بكاحله الأيمن وقلبي الدفاع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز والمونتينيغري ستيفان سافيتش، قدم الأرجنتيني إنخل كوريا مجهودا جميلا ولعب كرة مميزة إلى ساوول نيغويز سددها في الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة (28).

وبعد طول انتظار، سجل ألفارو موراتا هدف الاطمئنان في الشوط الثاني منهيا عرضية رائعة من كوريا أيضا بعد جملة جماعية جميلة في الدقيقة (64).



وتابع حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك تألقه، رافعا رصيده إلى 18 صدة من أصل 19 تسديدة في مختلف المسابقات، إذ اهتزت شباكه من ضربة لداني باريخو لاعب فالنسيا في المرحلة السابقة.