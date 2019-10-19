الليغا.. مايوركا يهزم ريال مدريد ويمنح برشلونة الصدارة

ألحق ريال مايوركا الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد عندما تغلب عليه بهدف نظيف، وأهدى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى برشلونة حامل اللقب والفائز على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، في المرحلة التاسعة.



واستغل ريال مايوركا عاملي الأرض والجمهور والغيابات الكثيرة في صفوف النادي الملكي، ليلحق به الخسارة ويزيحه عن الصدارة.



وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجومه الألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل بسبب الإصابة والبلجيكي إدين هازار بسبب إنجاب زوجته، فيما أبقى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه رافايل فاران على دكة البدلاء وأراح المدافع داني كارفاخال ترقبا للمباراة المنتظرة ضد مضيفه غلطة سراي التركي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وحسم ريال مايوركا نتيجة المباراة مبكرا بهدف للعاجي لاغو جونيور في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



وحرمت العارضة الفرنسي كريم بنزيمة من إدراك التعادل بردها كرة ساقطة من داخل المنطقة (27)، وسدد البرازيلي مارسيلو كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس مانويل رينا (37).



وتحسن أداء ريال مدريد في الشوط الثاني لكن دون فعالية وزادت محنه بطرد مدافعه ألفارو أودريوسولا لتلقيه الإنذار الثاني (74).



وهو الفوز الثاني تواليا لريال مايوركا بعد خمس هزائم وتعادلين، ما رفع رصيده إلى 10 نقاط وصعد به إلى المركز الرابع عشر.