الليغا.. هازارد يسجل وريال مدريد ينفرد بالصدارة

أحرز إيدن هازارد هدفه الأول مع ريال مدريد في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على ضيفه غرناطة صاحب المركز الثاني في مباراة مثيرة باستاد سانتياغو برنابيو ليمدد صاحب الأرض صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق أربع نقاط، السبت.

ومنحت أهداف هازارد وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش، بتسديدة مذهلة بعيدة المدى، تقدما مريحا لريال، لكن هدفي داروين ماتشيز، من ركلة جزاء، ودومينغوس دوارتي قلصا الفارق وسط قلق جماهير صاحب الأرض من انهيار فريقها قرب النهاية.

وحسم البديل جيمس رودريغيز انتصار ريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة من ثماني مباريات مقابل 14 نقطة لغرناطة صاحب المركز الثاني.

وأبدى داني كاربخال مدافع ريال مدريد غضبه من اهتزاز شباك فريقه بهدفين متأخرين لتعود ذكريات الفوز الصعب (3-2) على ليفانتي في وقت سابق من الموسم الحالي.

وقال للصحفيين "لا يمكن أن نعاني بهذا الشكل بعد التقدم 3-صفر، علينا تصحيح هذا الأمر. أفلتنا من ذلك اليوم وضد ليفانتي لكن لو واصلنا فعل ذلك سنفقد النقاط".

ويملك أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع ريال مدريد عندما يحل ضيفا على ريال بلد الوليد فيما يستضيف برشلونة، الذي يملك 13 نقطة، منافسه أشبيلية يوم الأحد.