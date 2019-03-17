المؤبد لامرأة قتلت طفلة بالجلوس عليها

عاقبت محكمة أميركية الجمعة امرأة بالحبس مدى الحياة بعد إدانتها بقتل طفلة بالجلوس فوقها كعقاب.

وكانت فريونيكا غرين بوسي (66 عاما) من ولاية فلوريدا، قد تسببت في مقتل الطفلة ديريكا ليندساي في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بالجلوس فوقها لمدة خمسة دقائق ما تسبب في موتها لنقص الأوكسجين، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس.

وقال محامي بوسي التي يبلغ وزنها 145 كيلوغرام إنها كانت تحاول مساعدة والدي ليندساي في تربيتها، ولم يكن لديها نية لإيذائها.

وعانت الطفلة ليندساي من التعنيف والضرب دائما من والديها بالتبني، حسب المدعي العام للولاية، حيث حكم على والدها بالسجن 10 سنوات بسبب مساهمته في موتها.