المؤبد لقاتل جيرانه المسلمين

حكم على أميركي بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل ثلاثة طلاب من جيرانه المسلمين في فبراير 2015.

وقبل القاتل كريغ هيكس (50 عاما) الإقرار بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلي الاتهام عن طلب إعدامه.

وكان هيكس قتل طالب الطب السوري ضياء بركات (23 عاما) وزوجته الأردنية من أصل فلسطيني يسر أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما) في مدينة تشابيل هيل الجامعية في نورث كارولاينا.

وقال القاتل أمام المحكمة إن الأمر يتعلق بمشكلة بين جيران. ويظهر شريط فيديو صوره ضياء بركات، قبل مقتله، القاتل وهو يرن جرس شقة الزوجين ويلومهما على ركن سيارتهما في مكان مخصص لسيارته.

لكن أسرة الضحايا اعتبرت أن ذلك لم يكن سوى ذريعة وأن هيكس كان يكره المسلمين، وطلبت من المحكمة اعتبار أن دافع الجريمة هو الكراهية الدينية معتمدة على رسائل للقاتل بهذا المعنى نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ورفضت السلطات القضائية اعتماد هذا الدافع باعتباره يشكل ظرف تشديد أمام القانون. لكن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التي اعتمدتها أجهزته.

وقال في بيان "ما نعرفه الآن جميعا وما كنت وددت لو عرفته قبل أربع سنوات، هو أن مقتل ضياء ويسر ورزان كان أكثر من خصومة حول مكان ركن سيارة".

وأثارت الجريمة عند حدوثها استياء كبيرا في الولايات المتحدة وندد بها الرئيس آنذاك باراك أوباما، كما أدت إلى تظاهرات تنديد في إيران والأردن والأراضي الفلسطينية.