'البحر الأعظم': المؤبد لقيادات الإخوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بأحكام تتراوح بين السجن لـ 15 عاما والحبس المؤبد لقيادات الإخوان في قضية أحداث "البحر الأعظم".

وقتل في هذه الأحداث خمسة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أنصار الجماعة وآخرين.

وحكمت المحكمة بالمؤبد على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محروس.

كما تم الحكم بالسجن المشدد 15 عاما على وزير التموين الأسبق باسم عودة، فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين هشام إبراهيم كامل، وجمال يوسف، وأحمد ضاحي.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق ثلاثة متهمين للمفتي من أصل 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، في قضية "كتائب أنصار الشريعة"، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.