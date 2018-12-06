المؤتمر الشعبي يهدد بالانسحاب من حكومة السودان

لوح حزب الموتمر الشعبي الشريك البارز للحزب الحاكم في السودان بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة على التعديلات الدستورية المقترحة في البرلمان، والتي ستسمح للرئيس عمر البشير بالترشح مجددا في انتخابات 2020.

وقال القيادي في الموتمر الشعبي كمال عمر في حديث لـ"موقع الحرة" إن ما يقوم به حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفاؤه في البرلمان "تعد غير مسبوق على الشرعية الدستورية سيعيد السودان إلى عصور الظلام".

وحذر عمر من أن المصادقة على تلك التعديلات تعني "نهاية الحوار الوطني، وحتما انسحاب المؤتمر الشعبي من الحكومة والبرلمان".

ودعا القيادي بالمؤتمر الشعبي قوى المعارضة إلى "​توحيد صفوفها للدفاع عن الحقوق الدستورية في السودان".

وأيد معظم أعضاء البرلمان السوداني الثلاثاء طرح تعديل دستوري لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة، للنقاش.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر للصحافيين إنه تسلم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا من بين 480، لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية فيها.

وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان.

وأضاف عمر "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".​

وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية في 2020.

ووصل البشير، وهو إسلامي وضابط سابق في الجيش، إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وفاز في الانتخابات التي أجريت في 2010 و2015.