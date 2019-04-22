العمل في هذه المهنة يحرمك الجنسية الأميركية

حذرت سلطات الهجرة الأميركية المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية من أن عملهم في وظائف لها علاقة بالماريوانا، ولو كان بشكل قانوني، قد يؤدي إلى رفض طلباتهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تحذير مسؤولين في ولاية كولورادو، التي قننت بيع واستعمال الماريوانا للأغراض الترفيهية، المهاجرين الشرعيين هناك من مخاطر العمل في هذه الصناعة على وضعهم القانوني.

وعلى الرغم من أن عددا من الولايات تسمح باستخدام وبيع هذا المخدر، لا تزال الماريوانا محظورة على المستوى الفدرالي. وتقول سلطات الهجرة إنها ملزمة باتباع هذا الحظر عند مراجعة طلبات الجنسية.

وأفادت أنباء مؤخرا بأن شخصين في كولورادو قد رفضت دائرة الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS) طلبيهما لهذا السبب. وقال محامون إن هناك حالات رفض أخرى.

منها تخص أوزوالدو باريينتوس المهاجر من السلفادور الذي لم يتوقع أن يرفض طلبه لأنه يدفع الضرائب ويتحدث الإنكليزية بطلاقة وليست لديه سجلات إجرامية.

محامون قالوا إن امرأة أخرى، رفضوا الكشف عن اسمها، عملت أيضا في هذه الصناعة وواجهت المصير ذاته.

المتحدثة باسم دائرة الجنسية والهجرة الأميركية جيسيكا كولينز، قالت في بيان مؤخرا إن "الأفراد الذين يرتكبون مخالفات للمواد الخاضعة للرقابة الفدرالية يواجهون عواقب محتملة للهجرة بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA)، والذي ينطبق على جميع الأجانب بغض النظر عن الولاية أو الولاية القضائية التي يقيمون فيها".

يذكر أن طلب الحصول على الجنسية الأميركية المعروف باسم N-400 يتضمن الإفصاح عن جهات العمل السابقة.