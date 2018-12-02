المالكي: تسهيل إخلاء جرحى حوثيين

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد إن 50 عنصرا من جرحى المقاتلين الحوثيين سيتم نقلهم إلى مسقط لتلقي العلاج، في "إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد".

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان

أن الخطوة تأتي "استجابة لطلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتسهيل إجراءات إخلاء الجرحى لدواعي إنسانية".

وبين المالكي أن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين.

وأكد أن التحالف سيقدم "كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي".

وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد محادثات سلام تجمع الأطراف اليمنية المتنازعة في السويد الأسبوع المقبل أو قبل نهاية العام.

وصرح السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون الخميس أن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وتستهدف البحث عن سبل إنهاء الحرب في اليمن ستبدأ الأسبوع القادم في السويد.