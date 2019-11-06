المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يتوجه لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الممثل الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش جيمس جيفري سيسافر إلى أنقرة وإسطنبول التركيتين يومي الجمعة والسبت.

وسيقود جيمس جيفري وفدا من الوكالات الأميركية للقاء مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية.

بيانٌ صادر عن الخارجية الأميركية أكد أن السفير جيفري والوفد المرافق له سيبحثان الوضع الحالي في شمال شرق سوريا وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 والجهود المتواصلة لضمان هزيمة داعش.

وكانت تركيا قد أطلقت عمليتها في شمال سوريا الشهر الماضي بهدف إقامة "منطقة آمنة" لإبعاد وحدات حماية الشعب عن الحدود وإتاحة نقل قسم من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إليها.

وسيطرت القوات التركية مع ميليشات سورية متحالفة معها على شريط بطول 120 كلم بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

وبموجب اتفاق سوتشي وافقت روسيا على تسيير دوريات مشتركة مع تركيا في شريط حدودي يقع شرق وغرب هذه المنطقة والعمل على إبعاد وحدات حماية الشعب من مناطق بعمق 30 كلم بمساعدة من الجيش السوري.