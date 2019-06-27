واشنطن تؤكد دعم المتظاهرين في السودان

أعرب المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث عن دعم الولايات المتحدة للحركة الاحتجاجية السودانية، ودعا إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وسط توقف المفاوضات بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الحاكم.



وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بيانا في وقت متأخر الأربعاء بعد اختتام بوث زيارة للسودان استغرقت أربعة أيام، قالت فيه إن المبعوث كرر في اجتماعاته العديدة دعم الولايات المتحدة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم واسع من الشعب السوداني.

وأضافت أنه أكد أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالعمل مع شعب السودان".

وأضافت أن بوث حث خلال الاجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي على وقف الهجمات على المدنيين، والسماح بالتجمع السلمي والاحتجاج، ودعم تحقيق مستقل في الهجوم المروع الذي وقع في الثالث من يونيو على الاعتصام السلمي.



وتولى الجيش مقاليد الأمور في البلاد في أبريل بعد إطاحة الرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه. وعندما التزم المتظاهرون بمواقعهم في الشارع بعد إسقاط البشير شن المجلس العسكري هجوما على أماكن الاعتصامات لتفريق المتظاهرين.