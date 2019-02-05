المبعوث الأميركي يتوجه إلى كوريا الشمالية

يتوجه المبعوث الأميركي ستيفن بيغون إلى بيونغ يانغ الأربعاء للتحضير للقمة المقبلة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والمقرر عقدها في أواخر شباط/فبراير، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الخارجيّة الأميركية في بيان، إن بيغون الذي وصل الأحد إلى سيول "سيُسافر إلى بيونغ يانغ في 6 شباط/فبراير للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول بهدف التحضير للقمّة الثانية" بين الزعيمين.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يجب أن يتيح أيضا حصول "تقدم جديد" في ما يتعلق بـ"التزامات" كلا الطرفين، مشيرة خصوصا إلى "نزع الأسلحة النووية" و"تحويل العلاقات" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلاً عن "بناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأحد، أنه تم الاتفاق على موعد ومكان لقائه المرتقب مع كيم، وأنّه قد يُعلنه قبل أو خلال خطابه حول حال الاتّحاد الثلاثاء.