المتظاهرون العراقيون يغلقون مدخل ميناء أم قصر مجددا

أغلق المحتجون العراقيون مجددا مدخل ميناء أم قصر قرب البصرة، الاثنين.

ومنع المتظاهرون الموظفين والشاحنات المحملة بالنفط من الدخول، ما تسبب بانخفاض العمليات التشغيلية إلى 50 في المئة، وفقا لما ذكره مصدران في الميناء لرويترز.

وإن استمر قطع الطريق لما بعد ظهر الاثنين، فإن العمليات ستتوقف تماما، وفقا للمصدرين، وقد أوقف المتظاهرون الحركة إلى الميناء سابقا في 29 أكتوبر لغاية 9 نوفمبر، تخلخلها فترات تشغيلية قصيرة بين السابع وحتى التاسع من نوفمبر.

ويستقبل أم قصر جزءا كبيرا من واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة. وتخرج صادرات النفط العراقي في معظمها من منصات بحرية قريبة لم تتأثر بالاحتجاجات.

وتسببت اشتباكات وقعت بين قوى الأمن والمتظاهرين، خلال المرة الأولى التي أغلقت فيها الطريق إلى الميناء، إلى سقوط عدد من القتلى.

ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم في احتجاجات ضد الحكومة انطلقت منذ بداية أكتوبر وتركزت معظم المظاهرات في المدن الجنوبية التي تسكنها أغلبية شيعية وتوجد بها أيضا أكبر مناطق إنتاج النفط.