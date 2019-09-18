الحوثيون يهددون بضرب "عشرات الأهداف" في الإمارات

هدد المتمردون الحوثيون اليمنيون، الأربعاء، بشن هجمات ضد مدن إماراتية بينها أبوظبي ودبي، مؤكدين أن لديهم "عشرات الأهداف" في الإمارات، بعد أقل من أسبوع على الهجوم غير المسبوق ضد شركة أرامكو السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات المتمردين في مؤتمر صحافي في صنعاء: "لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي، وقد تتعرض للاستهداف في لحظة"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف "للنظام الإماراتي نقولك عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا، ستندم نعم ستندم اذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أوالأسابيع القادمة".

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وسبق أن هدد المتمردون بضرب أهداف في الإمارات. كما أعلنوا استهداف مطاري أبوظبي ودبي، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية انطلقت من إيران.

وقال سريع في مؤتمره الصحفي: إذا أردتم السلام والأمن لمنشأتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحدة، فاتركوا اليمن وشأنه".

وتابع "سنحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا"، في إشارة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.



وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير.