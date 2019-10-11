المتهم بارتكاب مجزرة "إل باسو" يقر بـ"عدم الذنب"

دفع المتهم في عملية إطلاق نار جماعي في تكساس أودت بحياة 22 شخصا ببراءته من تهمة القتل المتعمد خلال مثوله أمام المحكمة الخميس، وفق ما أعلنه مكتب الادعاء.

واتهم باتريك كروزيوس (21 عاما) بإطلاق النار في الثالث من أغسطس في أحد فروع سلسلة متاجر "وولمارت" بمدينة إل باسو، غرب تكساس. واعترف للشرطة لدى إلقاء القبض عليه باستهدافه "مكسيكيين".

وقال مكتب المدعي العام في إل باسو إن "كروزيوس أقر بعدم الذنب بعد ظهر اليوم". وأضاف أن الإدعاء "سيطلب عقوبة الإعدام".

وقال المدعي العام لمنطقة غرب تكساس جون باش إنه يتم النظر في القضية باعتبارها "عمل إرهابي داخلي".

ويعتقد أن كروزيوس قاد سيارة لتسع ساعات من بلدته آلان بشمال تكساس، وصولا إلى مدينة إل باسو الحدودية ذات الغالبية من أصول إسبانية.