عسكري سوداني: الإنترنت يهدد الأمن القومي

قال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الثلاثاء، إن المجلس لن يعيد خدمة الإنترنت في الوقت الحالي، مضيفا أنه "مهدد للأمن القومي".

وقال كباشي لصحيفة "الانتباهة" السودانية القريبة من نظام الرئيس المعزول عمر البشير إن "الإنترنت لن يرجع قريبا لأنه مهدد للأمن القومي".

وانقطعت خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة في 3 حزيران/يونيو بعد فض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة.

وبعد أسبوع من توقف خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة في إطار قمع حركة الاحتجاجات، انقطعت خطوط اتصال الإنترنت الأرضية في الخرطوم الإثنين.

وجاء إيقاف خدمة الإنترنت بالكامل عن عامة الشعب في اليوم الثاني من العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاج ردا على إجراءات المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أعقاب إزاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد عدة أشهر من الاحتجاجات.

وأعلن كباشي أن المجلس العسكري يشترط لإعادة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير عدة شروط "من بينها رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام".

وخلفت الاضطرابات منذ تفريق الاعتصام الأسبوع الماضي 118 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية القريبة من منظمي الاحتجاجات. وأكدت وزارة الصحة من جهتها أن عدد القتلى 61.