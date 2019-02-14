المجهول.. قصة تمر مغربي يزرع في أميركا

يوصف بـ"ملك التمور" في العالم، وأصبحت الولايات المتحدة الأميركية من بين أبرز مصدريه، خصوصا ولاية كاليفورنيا غربي البلاد.

يتعلق الأمر بتمر "المجهول"، الذي يعد من التمور ذات الجودة العالية، بحجمه الكبير ومذاقه المتميز، ما يجعل أسعاره مرتفعة بالمقارنة مع أنواع أخرى من التمور.

لكن ما هي قصة دخوله للولايات المتحدة، وتمكن هذه الأخيرة من تطوير زراعته خلال العقود الأخيرة؟

بحسب عدد من المصادر التاريخية، فإن بداية زراعة التمور في بلاد "العم سام"، كانت خلال القرن الثامن عشر وقامت بذلك بعثة إسبانية في ولاية كاليفورنيا.

أما تمر "المجهول" فقد دخل للتراب الأميركي بعد قرنين من بداية زارعة التمر في البلاد، وذلك في سنة 1927، على يد بستاني يدعى وولتر سوينغل.

وقام سوينغل بجلب 11 نخلة من تمر "المجهول" من المغرب، لكن بقيت 9 منها صالحة للزراعة، وزرعها في ولاية كاليفورنيا، وأصبحت بعد ذلك مصدرا لملايين أشجار النخيل التي تم تطوير زراعتها في الولايات المتحدة.

وحسب دراسة نشرت في سنة 2006، فإن تمر "المجهول" يصنف ضمن فصيلة من التمور تتم زراعتها في شمال إفريقيا، ويزرع في منطقة الراشيدية بتافيلالت، في الجنوب الشرقي للمغرب، في حين تزرع أنواع أخرى من التمور شبيهة بـ"المجهول" في كل من الجزائر وتونس ومصر.

ويعد "المجهول" من التمور ذات الأسعار الباهظة الثمن، بالنظر إلى أن زراعته تتم من خلال عملية معقدة تتطلب الكثير من الجهد، كما أن النخيل يتم تلقيحه بشكل طبيعي.

تستحوذ ولاية كاليفورنيا على معظم إنتاج التمور في الولايات المتحدة، بحيث تزرع 90 في المئة من مجموعه.

وتزرع أغلب التمور الأميركية في وادي كوتشيلا بكاليفورنيا شمال مدينة سان دييغو في أقصى الجنوبي الغربي الأميركي، كما تزرع أيضا في أجزاء من غرب ولاية أريزونا، حيث ترتفع درجات الحرارة وتنخفض الرطوبة بالإضافة إلى وفرة المياه الجوفية في المنطقة.

وبشكل عام، تنتج ولاية كاليفورنيا لوحدها حوالي 35 ألف طن من التمور سنويا.

المصدر: أصوات مغاربية