تراجع المحتوى العربي على الإنترنت

خاص لموقع "الحرة"/ معاذ فريحات خسرت اللغة العربية 8 مراتب في سبع سنوات ضمن قائمة انتشار المحتوى حسب اللغات على الإنترنت. وووفقا لإحصاءات "دبليو ثري تيكس"/ (W3Techs) تبلغ نسبة المحتوى العربي من إجمالي المحتوى على الإنترنت 0.6 في المئة مع نهاية 2018، وتأتي في المرتبة 17 عالميا. ورغم أن اللغة العربية كانت سابعا في 2011 بنسبة تبلغ 1.6 في المئة، فهي تشهد تراجعا منذ 2012.

الأنفوغراف خاص بموقع "الحرة" ولم يشفع للعربية تحديد اليونسكو في 2012 يوما خاصا لها من كل عام في الـ 18 من كانون الأول/ ديسمبر. وكان الضربة الأكبر التي تلقها المحتوى العربي على الإنترنت إغلاق مدونات ياهو -مكتوب في نهاية عام 2014، إذ تراجعت النسبة ما دون الـ 1 في المئة لأول مرة. اقرأ أيضا: حياة المفردة العربية في معجم خاص ولا تزال اللغة الإنكليزية تتربع على قائمة المحتوى على الإنترنت بنسبة 53.8 في المئة في 2018.