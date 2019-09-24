تبليغ عياش بقرار الاتهام.. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تلجأ لوسائل التواصل

الحرة – عبدالله مصطفى/

أصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا الثلاثاء قرارا باللجوء إلى طريقة بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار الاتهام الصادر بحق سليم عياش بعد عدم نجاح محاولات السلطات اللبنانية تبليغ المتهم شخصيا.

ووجهت المحكمة تهما لعياش تتعلق بالهجوم على الشخصيات اللبنانية مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر.

وأوعزت القاضية هردليشكوفا إلى المعنيين بالمحكمة بإمكانية استخدام جميع الوسائل المتاحة للإعلان عن قرار الاتهام ومنها شبكات التواصل الاجتماعي، وفق بيان صحفي.

وطلبت القاضية من السلطات اللبنانية اطلاعها على نتائج الجهود المبذولة لتبليغ المتهم، مع الالتزام بالبحث عن عياش وتبليغه وتوقيفه واحتجازه ونقله إلى مقر المحكمة.

وإذا لم يكن المتهم خاضعا لسلطة المحكمة في غضون 30 يوما من بدء نشر الإعلان عن قرار الاتهام، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

ويواجه عياش عضو حزب الله المتهم أصلا بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، تهما جديد تتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر في الأول من أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي.

ووجهت المحكمة الخاصة لعياش تهما في قضية "الإرهاب والقتل" تتضمن: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطرادا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدا، ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصا آخرين عمدا.