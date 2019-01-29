منع غوايدو من مغادرة فنزويلا

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا الثلاثاء قرارا بمنع الرئيس الانتقالي خوان غوايدو من مغادرة البلاد.

وفرضت المحكمة أيضا قيودا مالية على المعارض الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد في الخامس من كانون الثاني/يناير، من بينها تجميد حساباته البنكية.

وجاء هذا القرار بناء على طلب من النائب العام طارق وليام صعب، تقدم به للمحكمة طالبا تقييد تحركات غوايدو وتجميد أية أصول له.

واعترفت دول عديدة بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، من بينها الولايات المتحدة، فيما تلقى خصمه نيكولاس مادورو دعما من قادة تركيا وروسيا والصين والمكسيك.

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