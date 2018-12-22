المحكمة العليا ترفض تطبيق مرسوم لترامب

رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة مرسوما للرئيس دونالد ترامب يحرم المهاجرين العابرين للحدود بطريقة غير شرعية من حق المطالبة باللجوء.

ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلاد إبطال تعليق هذا المرسوم المثير للجدل الذي وقعه ترامب في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وأوقفته محكمة استئناف فدرالية في سان فرانسيسكو الشهر الجاري.

ولم تدرج المحكمة العليا أي تعليق في قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أن أربعة من قضاتها التسعة المعينين مدى الحياة يؤيدون قلب حكم الاستئناف وهم بريت كافانو ونيل غورستش اللذان عينهما الرئيس الجمهوري والقاضيان المحافظان سامويل أليتو وكلارنس توماس.

ويطال هذا المرسوم المهاجرين القادمين خصوصا من أميركا الوسطى.

وقد وضع دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية في قلب أولويات حملته الانتخابية.

وبعد توقيعه على هذا المرسوم، أحالت جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه القضية إلى القضاء.

غير أن قرار المحكمة العليا قد لا يساهم في تغيير مصير المهاجرين، فقد أعلنت واشنطن الخميس عن تدبير يقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك خلال فترة دراسة طلبهم، لتجنّب بقائهم على الأراضي الأميركية وإفلاتهم من السلطات.

وتأمل الإدارة الأميركية أن يثني تدبيرها هذا المهاجرين الآخرين عن تكبد مشاق الرحلة الطويلة إلى الحدود الأميركية.