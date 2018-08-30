بالصور.. 'المدعو' محمد صلاح.. مصريون يسخرون

وأعاد مغردون نشر صور لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي أمام الطائرة المروحية التي نقلته إلى مقر احتفال إعلان جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017/ 2018، التي وصل إلى قائمتها النهائية، وذلك على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا لموسمه الجديد 2018/ 2019.

"المدعو" محمد صلاح.. هكذا غرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ناشرين صورة اللاعب أمام الطائرة التي نقلته إلى موناكو الخميس، ساخرين من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت التعليقات الساخرة على خلفية بيان للاتحاد المصري لكرة القدم انتقد فيه مطالب اللاعب بتوفير طائرة مريحة للاعبي المنتخب وتوفير رجال أمن لضبط النظام في معسكرات المنتخب بعد كشفه عن أحداث هرج ومرج داخل معسكر الفراعنة خلال مونديال كأس العالم في روسيا.

ونشر مغردون حينها بيانا نسب للاتحاد يحذر فيه اللاعب ويخاطبه بـ"المدعو" وقال إن الاتحاد لن ينفذ مطالب خاصة ولن يميز أحد اللاعبين على حساب زملائه، لكن الاتحاد نفى ذلك البيان لاحقا، ثم هاجم اللاعب في مؤتمر صحافي في وقت لاحق.

ورد صلاح على اتحاد الكرة بشريط مصور قال فيه إنه يعلم جيدا أن الاتحاد هو من كتب البيان الأول وسماه بـ"المدعو".

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وكان حساب دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تابع وصول المرشحين للجائزة إلى مقر الاحتفال.