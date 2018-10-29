انتهاء اجتماع المدعي العام السعودي والنائب العام لاسطنبول

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بانتهاء الاجتماع الذي جمع النائب العام السعودي سعود المعجب بالنائب لاسطنبول عرفان فيدان الاثنين.

وذكرت الوكالة أن اللقاء الذي يهدف إلى بحث تطورات التحقيق في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عقد في في القصر العدلي باسطنبول واستمر ساعة و15 دقيقة.

وقال وزير الخارجية التركي داود جاويش أوغلو إن من الضروري "استمرار التعاون بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي دون إضاعة للوقت".

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يجري النائب العام السعودي سعود المعجب الاثنين محادثات مع كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول عرفان فيدان حول التحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن يتوجه المعجب وفيدان إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكان المعجب قد وصل إلى اسطنبول فجر الاثنين على متن طائرة خاصة لمتابعة تطورات التحقيقات في القضية.

وفقد أثر خاشقجي الذي كان في الـ59 من عمره، منذ دخوله إلى القنصلية. وبعد 17 يوما من الإنكار أعلنت الرياض أنه قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها، ثم غيرت الرواية عندما أعلن النائب العام أن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة". لكن المملكة تؤكد أن الجريمة "عملية مارقة نفذها عملاء تجاوزوا سلطتهم".

وتستمر المطالبات التركية والدولية للمملكة بالكشف عن مكان جثة الصحافي والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.