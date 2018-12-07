هيذر ناورت في سطور

إنها هيذر ناورت (48 عاما) المتحدثة باسم وزارة الخارجية السابقة والصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، إعلن الرئيس ترامب الجمعة تعيينها سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

رغم أنها لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية في نيسان/أبريل 2017، فقد حضورا بارزا في عملها، حتى وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

عملت ناورت مذيعة ومراسلة في تغطية الأحداث المحلية والعالمية، ومن بينها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011، وحرب العراق.

حازت ناورت إجازة في الصحافة من جامعة كولومبيا، وبدأت عملها في الإعلام منذ عام 1996، وعملت بعدها لعامين في فوكس نيوز، ثم انتقلت إلى عدة محطات كبرى من بينها "أيه بي سي نيوز".

في 2006، رشحت ناورت لجائزة إيمي عن تقرير قدمتها عن المراهقات في ال عراق وذلك قبل أن تعود مجددا إلى فوكس نيوز في 2007.

كانت ناورت مسؤولة عن إعداد تقارير الأخبار العاجلة في برنامج الأخبار الصباحي على قناة فوكس نيوز، كما كانت تقدم بعض البرامج على فوكس نيوز وحدها أو مشاركة مع زملائها.

كما أنها عملت مستشارة لجماعات ضغط التأمين الصحي، فضلا عن عملها لشركة خدمات مالية تملكها عائلتها.

انضمت ناورت إلى وزارة الخارجية في نيسان/أبريل 2017 لتعمل ابتداء مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون ثم مع الوزير الحالي مايك بومبيو.

وبعد رحيل تيلرسون، تمت تسميتها قائما بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018، وهي الوظيفة التي كانت بمقتضاها تشرف على جميع سفارات وقنصليات وبعثات الولايات المتحدة البالغة 275، بالإضافة إلى أنها كانت مسؤولة عن مركز المشاركة العالمي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، المتخصص بمحاربة رسائل المجموعات المتطرفة.