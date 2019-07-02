بعد الـ50.. احذري الدهون في هذه المنطقة

وجد باحثون ارتباطا بين طريقة توزيع الدهون في جسد المرأة في فترة ما بعد انقطاع الطمث وفرص إصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى لو كان وزنها طبيعيا.

وبحسب الدراسة التي أجريت في كلية ألبرت آينشتاين للطب في مدينة نيويورك، جمع الباحثون بيانات أكثر من 162 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و72 عاما وقد شاركن في دراسة موسعة سابقة أجريت بين عامي 1993 و1998 وتمت متابعتهن حتى عام 2017.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تركزت لديهن غالبية الدهون حول منطقة الوسط (تأخذ أجسادهن شكل التفاحة) زاد لديهن لأكثر من الضعف خطر الإصابة بأمراض القلب أو حدوث سكتة دماغية، مقارنة بالنساء اللواتي زاد لديهن تركيز الدهون في أرجلهن وقل في منطقة الوسط (شكل الكمثرى).

وتشير الدراسة أيضا إلى أن النساء اللواتي كانت لديهن أعلى نسبة من الدهون حول أرجلهن كن أقل عرضة بنسبة 40 في المئة للإصابة بهذه الأمراض ممن لديهن أقل كمية من الدهون في هذه المنطقة.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور كيبين كي إن النتائج تشير إلى أن النساء في هذه المرحلة العمرية يواجهن مخاطر مختلفة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بحسب توزيعات الدهون المختلفة في منطقة الوسط والأرجل.

