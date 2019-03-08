المرأة العربية العاملة.. أقل حظا بين نساء العالم

"الفارق في معدلات توظيف المرأة والرجل لم يتراجع في السنوات الـ 27 الفائتة سوى بأقل من نقطتين مئويتين فقط"، هكذا أكد تقرير حديث صدر عن منظمة العمل الدولية. وقال التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إنه "في عام 2018، كان احتمال عمل المرأة يقل بنسبة 26 في المائة عنها للرجل"، وهي مقاربة للنسبة التي أشارت إليها دراسة جديدة للبنك الدولي تغطي عشر سنوات أن النساء على مستوى العالم لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم. وكما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجلت أدنى نسبة تحسن في حقوق المرأة، سجلت الدول العربية أدنى نسبة للمرأة العاملة.

ففي حين كانت نسبة المرأة التي تفضل العمل بأجر في المنطقة العربية 63 بالمئة كانت نسبة الرجال التي تفضل عمل المرأة 52 بالمئة لكن النسبة الحقيقة للمرأة العاملة كانت 15.5 بالمئة فقط.

الفجوة في الأجور

بحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 20 في المئة في المتوسط على الصعيد العالمي. وتعاني الأمهات من "عدم المساواة في أجرهن" والذي يزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء على علاوة في الأجر. ​أقل من ثلث المديرين نساء

لا تزال نسبة النساء في المناصب العليا متدنية، وهو وضع لم يطرأ عليه تغيير يذكر في السنوات الثلاثين الفائتة. فأقل من ثلث المديرين نساء، وإن كن على الأغلب أفضل تعليماً من نظرائهن الذكور، وفي المنطقة العربية هي أقل من نصف النسبة العالمية حيث تبلغ نسبة المديرات 11 في المئة فقط. ويقول التقرير "هناك أيضاً "عدم المساواة في تعيين الأمهات في مناصب عليا"، إذ أن 25 في المئة فقط من المديرين الذين لديهم أطفال دون سن السادسة هم من النساء". ويبين التقرير عموماً أن التعليم ليس السبب الرئيسي لتدني معدلات عمل المرأة وانخفاض أجرها، بل أن المرأة لا تحصل على الفوائد عينها التي يحصل عليها الرجل ذو المستوى التعليمي نفسه. غير أن مشروعا مشتركا بين منظمة العمل الدولية وموقع لينكدإن كشف أيضاً أن النساء اللائي يصلن إلى منصب المدير يصلن إليه أسرع بأكثر من عام من نظرائهن الذكور. عمل المرأة والرجل في المنزل