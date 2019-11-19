"المرتزقة يؤججون النزاع"... سلامة ينتقد التدخلات الخارجية في ليبيا

ناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة جهات أجنبية باحترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد الأفريقي الذي تمزقه النزاعات، معتبرا أن الهجوم على مصنع في طرابلس الاثنين قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.

واتهم سلامة في كلمة له امام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة فيديو بلدانا لم يسمها بمفاقمة العنف في ليبيا.

وقال إن "أطرافا خارجية" تشن هجمات بطائرات مسيرة ما يزيد من الخسائر في صفوف المدنيين، مضيفا أن الاستخدام المتزايد للمرتزقة من ذوي الخبرات القتالية يؤجج النزاع.

واعتبر سلامة أن "الأخطار والنتائج المباشرة للتدخل الأجنبي تزداد وضوحا"، محذرا من "سباق مع الزمن" لضمان حل سلمي.

ودعا سلامة الجهات الفاعلة الخارجية إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

ولم يذكر المبعوث الأممي أي اسم، لكن تقريرا سريا اطلعت عليه فرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر يورد أن الأردن وتركيا والإمارات انتهكت هذا الحظر بشكل منتظم.

وقال خبراء في ملخص مرفق بالتقرير إن "الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

وأشار سلامة في إحاطته لمجلس الأمن إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تستخدم بشكل متزايد القنابل غير الموجهة في الغارات الجوية على المناطق المأهولة بالسكان في طرابلس.

وأضاف "تقديراتنا أن البنية التحتية للطائرات المسيرة والعمليات يتم تسهيلها من قبل أطراف خارجية"، من دون أن يذكر أي أسماء.

وقال سلامة إن هجوما استهدف مصنعا للبسكويت في جنوب طرابلس الاثنين وأودى بحياة 10 أشخاص "قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".

وتتواصل في جنوب طرابلس منذ إبريل معارك بين القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، وقوات حكومة الوفاق الوطني، ما تسبب بسقوط نحو 1093 قتيلا و5752 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين على 128 ألف شخص، بحسب الإحصاء الأخير لوكالات الأمم المتحدة في يوليو الماضي.