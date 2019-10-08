قصف تركي لمنطقة رأس العين شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن القوات التركية تستهدف بالقذائف والرشاشات الثقيلة محيط رأس العين، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من الفصائل الموالية لتركيا إلى المنطقة في إطار العملية العسكرية التي قالت أنقرة إنها ستنفذها في شمال سوريا.

وقال المرصد إنه سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على محيط وأطراف رأس العين عند الشريط الحدود شرق الفرات، بالتزامن مع استهدافها للمنطقة بالرشاشات الثقيلة.

وذكر أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأردف أن الهدوء الحذر يستمر في عموم منطقة شرق الفرات، فيما وصل مزيد من الفصائل الموالية لتركيا إلى داخل الأراضي التركية عند الشريط الحدودي مع سورية في إطار الاستعداد للعملية العسكرية التركية التي قد تنطلق في أي لحظة.

وتأتي التطورات وسط استمرار الاستنفار من قبل المجالس العسكرية شرق الفرات وقوات سوريا الديمقراطية.

وأفاد المرصد قبل ساعات، بأن فصائل موالية لتركيا تواصل حشد قواتها وتجهيزاتها في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بالريف الحلبي، للاتحاق بالدفعات السابقة في محيط منطقة منبج، وإلى داخل الأراضي التركية عند الشريط الحدود المقابل لمنطقة شرق الفرات.