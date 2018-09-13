المرصد السوري: تركيا تعزز قواتها في إدلب

أفاد ناشطون سوريون بأن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت لدعم نقاط المراقبة التركية داخل آخر معقل لمقاتلي المعارضة في محافظة إدلب السورية بينما يلوح هجوم للحكومة السورية في الأفق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إن قافلة تركية دخلت من معبر كفرلوسين في شمالي إدلب متجهة إلى بعض نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشر التي تحيط بإدلب.

وأظهر مقطع فيديو لنشطاء جماعة المراقبة "القناة المركزية للتدخل التركي في سوريا" مركبات مدرعة وعليها بنادق ودبابات تسير عبر طريق في إدلب.

وتأتي التعزيزات خلال فترة هدوء من التفجيرات الحكومية والقوات الروسية لمواقع مقاتلي المعارضة على الطرف الجنوبي من إدلب.

وكانت تركيا دعت إلى وقف إطلاق النار في إدلب التي تمتد على حدودها وتضم أكثر من 3 ملايين نسمة.