المرصد: روسيا قتلت 18 ألف شخص نصفهم مدنيون

تسببت الغارات الروسية في سورية على مدى السنوات الثلاث الماضية في مقتل أكثر من 18 ألف شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الأحد إن العدد الكلي لقتلى الغارات الروسية في سورية بلغ 18096 شخصا بينهم 7988 من المدنيين و5233 من تنظيم داعش والبقية من مجموعات مسلحة وإسلامية أخرى.

وبفضل الغارات الروسية تمكن النظام السوري من توسيع رقعة سيطرته على الأراضي السورية من 26 في المئة إلى 65 في المئة، حسب المرصد.

وفي الأسبوع الماضي قال المرصد السوري إن التحالف الدولي في سورية تسبب أيضا في سقوط قتلى مدنيين يقدرون بنحو 3300، منذ عام 2014.

لكن التحالف الذي تقوده واشنطن في العراق وسورية أقر بقتل 1114 مدنيا في غارات جوية في البلدين منذ بداية عملياته في 2014. وأوضح في بيان أنه شن 30008 غارات في الإجمال بين آب/أغسطس 2014 وآب/أغسطس 2018، وبناء على المعطيات المتوفرة يقدر أنه "خلال تلك الفترة قتل ما لا يقل عن 1114 مدنيا بشكل غير متعمد في غارات التحالف".

وللمرصد السوري مصادر داخل سورية تسهم في تحديد الطائرات التي تنفذ ضربات وفقا للنوع والمواقع المستهدفة والذخائر المعنية.