المرصد السوري: قصف جوي روسي في درعا مع استمرار خروقات النظام

لليوم السادس على التوالي، استهدفت الطائرات الحربية محافظة درعا في جنوب سورية لتودي بحياة المزيد من المدنيين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة مدنيين على الأقل في قصف جوي روسي على مناطق خفض التصعيد، وهو قصف سمح لقوات النظام بالتوغل في بعض القرى في الأجزاء الشرقية من المحافظة.

ووثق ناشطو المعارضة ما أكدوا أنها الغارات الروسية الأولى نصرة للقوات النظامية السورية في المعركة التي بدأتها في الجنوب السوري.

وطالت الغارات عددا من البلدات الحدودية بين محافظتي السويداء شرقا ودرعا غربا منها بصر الحرير والمليحة واللجاة.

وتمثل الغارات انتهاكا لاتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سورية الذي وقعته موسكو مع الولايات المتحدة والأردن قبل عام، شأنها في ذلك شأن التصعيد العسكري الأخير للقوات النظامية في المنطقة، والذي تخلله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استخدام المدفعية والصواريخ والبراميل المتفجرة.

ويضرب التصعيد عرض الحائط بالتحذيرات الأميركية للنظام وروسيا من مغبة زعزعة اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، والتي صدر آخرها على لسان سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وكذلك بالتحذيرات الأممية من التداعيات الإنسانية الخطيرة على المدنيين في المنطقة من جراء الهجوم.

إلا أن وكالة رويترز تنقل عن فصائل المعارضة في الجنوب السوري تلقيها رسالة من الحكومة الأميركية مفادها أنّ على المعارضة ألا تتوقع دعما عسكريا أميركيا في معركتها ضد القوات النظامية في المنطقة.

تقرير لم يصدر عن واشنطن تعليق بشأن مدى صحته، بيد أنّ فصائل المعارضة في الجنوب السوري أبدت عزمها على التصدي لزحف القوات النظامية.

ورغم تحكم لغة التصعيد بحيثيات المشهد في الجنوب السوري يتوقع كثيرون بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وموسكو خشية انزلاق الأوضاع خارج حدود السيطرة في حال تعثرها.

وتكشف وسائل إعلام عربية نقلا عن مسؤولين أميركيين أنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون سيحمل ملف الجنوب السوري خلال محادثاته المرتقبة في موسكو بعد أيام، حيث يسعى لإبرام تفاهم مشترك على وأد النفوذ الإيراني في المنطقة، وإخلاء جميع الميليشيات المدعومة من طهران منها.

وكان المرصد قد أفاد بشن روسيا غارات على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في جنوب البلاد في وقت متأخر يوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ هدنة أعلنت في هذه المنطقة قبل عام تقريبا.

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية شنت حوالي 25 غارة جوية على عدة بلدات في ريف درعا الشرقي، لأول مرة منذ وقف اطلاق النار.

وأشار المرصد إلى أن التصعيد يهدف إلى إجبار المعارضة على الرضوخ والقبول بالشروط الروسية لتحقيق مصالحة واتفاق في محافظتي درعا والقنيطرة اللتين تدخلان مع محافظة السويداء ضمن مناطق خفض التصعيد الأربعة في سورية.

وفي ظل المعارك والقصف الجوي الذي استخدمت فيه البراميل المتفجرة والذي وصل إلى محور منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، اتهمت المعارضة القوات النظامية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية أدت إلى حركة نزوح جماعي وتهجير قسري لأكثر من 50 ألف شخص، معلنة محافظة درعا منطقة منكوبة.

ومنذ بدء التصعيد يوم الثلاثاء الماضي، وثق المرصد نزوح أكثر من 12 ألفا في ثلاثة أيام غالبيتهم من ريف درعا الشرقي إضافة إلى مقتل العشرات من المدنيين.

شاهد على "الحرة": الجنوب السوري بين التسوية والتصعيد

طرد داعش من الحسكة

وتمكنت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من طرد آخر من تبقى من عناصر تنظيم داعش من محافظة الحسكة شمال شرق سورية، بحسب ما أفادت به هذه القوات والمرصد السوري.

وقال المرصد إن "قسد" انتهت من عمليات تمشيط ثلاث نقاط في المحافظة كان داعش متمركزا فيها، وإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2013 التي تكون فيها الحسكة خالية بشكل كامل من أي وجود للتنظيم.