المرصد: مقتل 11 من ميليشيات إيران والنظام السوري بالضربات الإسرائيلية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأربعاء بمقتل 11 مقاتلا بينهم سبعة "غير سوريين" في الضربات الإسرائيلية ليلا على دمشق وريفها ضد مواقع تابعة للنظام السوري وقوات ايرانية متحالفة معه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلون غير السوريين إيرانيون أو (مقاتلين) من جنسيات مختلفة موالين لإيران".

وتحدث عن إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد الجيش الاسرائيلي بشنّه ضربات على مواقع عسكرية في دمشق ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت الثلاثاء، أربعة صواريخ أطلقت من سوريا، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب الإسرائيلي رد بشن غارات على أهداف قرب دمشق.

وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الثلاثاء الأربعاء لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء، قام الطيران الحربي الإسرائيلي (...) باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ.