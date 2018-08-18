المرصد: قسد صدت هجوما لداعش في شرق سورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن قوات سورية الديمقراطية صدت هجوما لتنظيم داعش المتشدد على مبان تضم جنودا فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير في شرق البلاد.

وأوضح المرصد أن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقول النفط في سورية شرق محافظة دير الزور.

وقال إن "حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية، وذلك على خلفية هجوم انغماسي لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على الحقل".

وذكر مدير المرصد عمر عبد الرحمن أن مسلحي "داعش دخلوا الحقل"، مشيرا إلى أن "القتال (جرى) حول المساكن والهجوم كان على مساكن الحقل التي تضم قوات تحالف (التحالف الدولي لهزيمة داعش) وفيها قيادات قوات سورية الديمقراطية"، وهو تحالف قوات عربية وكردية مدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف أن "ما لا يقل عن سبعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية قتلوا" في "الاشتباكات العنيفة" بين الطرفين.

وسيطرت قوات سورية الديموقراطية على حقل العمر النفطي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال عبد الرحمن إن "هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت".