المرصد: قصف النظام يجبر 12 ألفا على النزوح من درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن أكثر من 12 ألف شخص فروا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي البلاد إثر تعرضها لقصف من جانب قوات النظام، وسط مخاوف من هجوم كبير في المنطقة القريبة من جانب الحدود مع الأردن.

وكتب المرصد على تويتر أن "بعد قصف مدفعي وتصعيد في الجنوب السوري، يسود الهدوء محافظة درعا فيما تستمر الاشتباكات والقصف في ريف القنيطرة".

#SOHR After intense shelling and escalation in the #Syrian south, calm prevails #Daraa province and the clashes and shelling continue in the countryside of #Quneitra https://t.co/TxKw4ckplN — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) June 21, 2018

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد تحدث عن نزوح 2500 شخص حتى الأربعاء.

واتجهت دفة الحرب صوب جنوب غرب البلاد منذ قضاء القوات النظامية والمليشيات الموالية لها على ما تبقى من جيوب المعارضة قرب دمشق وحمص.

وأدى توصل الولايات المتحدة وروسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى اتفاق "لخفض التصعيد" إلى احتواء القتال في جنوب غرب البلاد منذ العام الماضي.