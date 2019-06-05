المرصد: مقتل 10 مدنيين في قصف على إدلب

قُتل 10 مدنيين في شمال غرب سوريا الأربعاء في قصف للقوات السورية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الغارات الجوية وأعمال القصف أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان في بلدة كفر عويد في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل جهادية.

وتجمع أهالي وأقرباء الضحايا في مقبرة البلدة بعد ظهر الأربعاء لمواراتهم الثرى في مقبرة جماعية. وجمعت أشلاء أحد الطفلين ووضعت في صندوق قبل دفنها، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد مصوريها. وغطي جثمان الطفل الآخر بغطاء أزرق مطرز.

وقتلت امرأة في قصف طال ريف حماة الشمالي الذي تسيطر عليه فصائل جهادية، وفق المرصد.

وقتلت امرأة وطفلاها وأصيب زوجها، وفق المرصد، عندما استهدفتهم غارة جوية وهم يستقلون دراجة نارية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وتأتي أعمال القصف والغارات وسط تصاعد أعمال العنف في أجزاء من شمال غرب البلاد تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وكان يفترض أن يجنب اتفاق تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها هجوما واسع النطاق لقوات النظام.

وتضم المحافظة حوالي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً نزحوا من مناطق أخرى في سوريا.