المرصد: مقتل 11 مدنيا في انفجار سيارة قرب الحدود مع تركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 مدنيا قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى بالقرب من الحدود السورية التركية.

ويقع المستشفى الذي تضرر أيضا، في بلدة الراعي شمال شرق حلب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار الدامي الثاني من نوعه في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو.

وقال أسامة أبو الخير الذي ينتمي لإحدى الفصائل إن شاحنة انفجرت خارج مركز للرعاية الصحية.

وشنت القوات التركية بالتحالف مع فصائل موالية عملية عسكرية ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا عام 2016، حيث سيطرت على بلدتي الراعي وأعزاز قرب الحدود التركية.

وفي يونيو الماضي قتل 19 شخصا بتفجير سيارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز.

وتحتفظ أنقرة بقوات وعناصر استخباراتية في المنطقة، وتدعم الفصائل التي يعمل أفرادها في الشرطة.

والعام الماضي استولت القوات التركية مع حلفائها على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من المقاتلين الأكراد.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة الشهر الماضي على ما يعرف بـ "الآلية الأمنية" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقامت أول دورية تركية أميركية مشتركة بمسح المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات الأسبوع الماضي.