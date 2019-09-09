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الشرق الأوسط

المرصد: مقتل 18 شخصا من القوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا

غارة جوية في سوريا - 25 أغسطس 2019

أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها شرقي سوريا ليل الأحد الاثنين إلى مقتل 18 مقاتلا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات.

وقال المرصد في بيان إن "عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم".

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