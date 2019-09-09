المرصد: مقتل 18 شخصا من القوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا

أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها شرقي سوريا ليل الأحد الاثنين إلى مقتل 18 مقاتلا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات.



وقال المرصد في بيان إن "عدة ضربات جوية استهدفت عدة مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلا لا نعلم حتى الآن جنسيتهم".