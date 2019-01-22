قتلى إيرانيون في القصف الإسرائيلي لسوريا

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل الأحد الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها إلى 21 قتيلا، معظمهم من الإيرانيين، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن للصواريخ وللذخائر تابعة للقوات الإيرانية وحلفائها بالقرب من دمشق، بالإضافة إلى مراكز الدفاع الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب.

وأشار مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إلى أن عدد القتلى ارتفع بعد أن تم التحقق من هوية الضحايا.

وأوضح أن "هناك 15 من المقاتلين الأجانب قتلوا من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية" من دون أن يتمكن من تحديد جنسية الضحايا الآخرين، مشيرا إلى "مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري".

وكان المرصد قد أفاد الاثنين في حصيلة أولية بمقتل 11 عناصر على الأقل.

وأعلنت إسرائيل شن سلسلة من الضربات الجوية في سوريا على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقعا في مطار دمشق الدولي.

وصرح المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين بأن إسرائيل استهدفت بطاريات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية التي أطلقت عشرات الصواريخ نحو أهداف إسرائيلية.

وأكد عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أنها أعنف الغارات التي شنتها إسرائيل منذ بداية النزاع السوري في 2011، مشيرا إلى تضرر أحد مدرجات مطار دمشق.

وتقول إسرائيل إنها شنت تلك الغارات ردا على صاروخ أرض أرض ذكرت أن الإيرانيين أطلقوه على الشطر الذي تسيطر عليه من هضبة الجولان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض ذلك الصاروخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

ومنذ بدء النزاع في سوريا، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.