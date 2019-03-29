علماء: أنهار تدفقت على سطح المريخ

قال علماء إن كوكب المريخ كان يحتوي منذ مليارات السنين أنهارا متدفقة "أكبر من تلك التي نعرفها في الأرض".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن خبراء تأكيدهم أن "مسارات المياه المتدفقة منذ القدم تسببت بحفر قنوات عميقة في سطح المريخ في مئات المواقع"

مركبة "كوريوسيتي روفر" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أرسلت صورا تظهر آثار تلك المجاري العظيمة، ويقول مختصون إن "كثيرا من هذه الأنهار كان يبلغ عرض كل منها ضعفي عرض الأنهار على كوكب الأرض".

وتشير الأدلة إلى أن هذه الأنهار ظلت موجودة إلى ما قبل حوالى مليار سنة، لكن المعطيات القليلة المتوفرة تبقي على الموضوع نوعا من الغموض بحسب مختصين.

إذ نقلت "إندبندنت" عن الدكتور إدوين كايت من جامعة شيكاغو قوله إن "من الصعب علينا أن نشرح تشكل أو وجود الأنهار أو البحيرات استنادا إلى المعلومات القليلة المتوفرة لدينا".

وبحسب العلماء فإن كمية المياه التي كانت تتدفق عبر أنهار كوكب المريخ تتراوح ما بين 3 و20 كيلوغراما في المتر المربع الواحد يوميا.

هذا التقدير، خلص إليه المختصون بعد دراستهم بيانات أكثر من 200 قاع نهر مريخي من مختلف أنحاء الكوكب، تؤكد مجلة "ساينس أدفينسز" (Science Advances) التي تناولت الموضوع كذلك.

وتضيف المجلة نقلا عن خلاصة عمل المختصين الذين تناولوا الموضوع، أن "الأنهار ظلت تتدفق حتى الدقيقة الجيولوجية الأخيرة" قبل أن يتحول الكوكب إلى صحراء.

ومنذ أن أنجزت عربة ناسا المتجولة، كيوريوسيتي، هبوطها التاريخي داخل فوهة غيل على سطح المريخ في آب/ أغسطس من عام 2012 والشكوك تحوم حول إمكانية أن تكون هناك مياه على المريخ ولو في أزمنة غابرة.

وخلال محاولته شرح المعطيات التي استقتها عربة ناسا، قال جون غروتزينجر، أحد أعضاء فريق كيوريوسيتي، وعالم الجيولوجيا في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا "نحن نشهد تعقيدا كيميائيا يشير إلى تاريخ طويل حافل بالتغيرات مع الماء في المريخ".