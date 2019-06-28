أكدت متحدثة باسم أنغيلا ميركل، الجمعة، أن المستشارة الألمانية "بصحة جيدة" بعدما أثير القلق حولها في الأيام الأخيرة إثر تعرضها لنوبتي ارتجاف خلال لقاءات عامة.

وقالت المتحدثة مارتينا فييتز في مؤتمر صحفي في برلين إن "الصور من أوساكا (خلال قمة الـ20 في اليابان)، تظهر المستشارة ناشطة جدا وبصحة جيدة. هي تقوم بعملها وتجري لقاءاتها كما هو مقرر".

والتقت ميركل التي توجهت بعد ظهر الخميس إلى اليابان للمشاركة في القمة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي، كما أدلت بتصريحات علنية.

وصباح الخميس، تعرضت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ عام 2005 لنوبة ارتجاف خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة كريستين لامبرخت في قصر بيلفو في برلين حيث مقر رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير.

وتعرضت ميركل لأزمة مماثلة لكن أشد خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي. وأرجع سبب الارتجاف إلى تعرض ميركل للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.