المستشارة الألمانية 'ستتخلى عن رئاسة حزبها'

أعلن مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا أن المستشارة أنغيلا ميركل ستتخلى عن رئاسته في كانون الأول/ديسمبر، وذلك غداة نكسة انتخابية.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "هانلسبلات" على موقعيهما الإلكترونيين.

ومني الحزبان الكبيران المشاركان في حكومة ميركل (حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) الأحد بخسائر فادحة في انتخابات مقاطعة هيسه والتي اعتبرت اختبارا وطنيا للمستشارة وفريقها في برلين.



وجاء حزب ميركل في الطليعة وسيتمكن من مواصلة حكم المقاطعة ضمن تحالف، لكنه لم يحصد سوى 27 في المئة من الأصوات، حسب النتائج النهائية، متراجعا 11 نقطة عما حصده في الاقتراع السابق. وتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمثل وحصل على 19.8 في المئة من الأصوات.



في المقابل، كسب دعاة حماية البيئة ضعف الأصوات وحصلوا على 19.8 في المئة بينما نجح اليمين القومي في دخول آخر برلمان محلي لم يكن ممثلا فيه بعدما سجل قفزة بحصوله على 13.1 في المئة.