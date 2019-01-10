صحيفة لبنانية أخرى تودع الورق

أعلنت صحيفة "المستقبل" اللبنانية الخميس وقف إصدار نسختها الورقية بداية من مطلع الشهر المقبل.

وقالت إدارة الصحيفة في بيان إنه "أمام التحولات التي تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة المستقبل وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 شباط 2019".

وأوضحت الصحيفة أنها ستتحول إلى "جريدة رقمية بالكامل".

وتأسست المستقبل في حزيران/يونيو 1999، ويعد إعلان الصحيفة تخليها عن الإصدار الورقي الثاني من نوعه في الصحافة اللبنانية بعد أن أعلنت "السفير" في آذار/مارس 2016 وقف نسختها الورقية، ثم وقف الرقمية كذلك.