المستقبل.. 'غوغل في رأسك'

الحفظ، مشكلة يعاني منها كثير من الطلاب في المدارس، وربما يفشلون في اختبارات مهمة تؤثر في مسيرتهم العلمية والعملية.

شركة غوغل تطور تقنية في الذكاء الاصطناعي ستحدث ثورة في مجال التعليم، عبر زرع شريحة في الرأس البشري تسمى "غوغل برين".

ويقول مؤسس الفكرة الخبير التقني بمؤسسة Fountech.ai نيكولاس كيرينوس إن "التعليم بالحفظ سينتهي من المدارس لأن غوغل سيكون في رأسك".

وأضاف لصحيفة ديلي ستار "يمكنك أن تسأل شيئا مثل: كيف تقول هذا باللغة الفرنسية؟ وعلى الفور ستحصل على الإجابة من الذكاء الاصطناعي المزروع برأسك وتكون قادرا على ترديدها".

وقال كيرينوس إن الإمر ليس قاصرا على التلاميذ فحسب بل حتى المعملين يمكنهم أن يتسفيدوا من الذكاء الاصطناعي بتقديم دروس خاصة تلبي احتياجات التلميذ التعليمية، بغض النظر عن أسلوب تعلمهم.

علاوة على تمكينهم من تقييم إجابات الطلاب على الأسئلة المعقدة التي تختبر فهمهم الحقيقي للموضوع، وليس فقط على الأسئلة متعددة الإجابات (MCQS).

وأوضح كيرينوس أن هذه الميزة ستتيح للمعلمين "تكريس وقت أطول (لتعليم) لتلاميذهم".

وقال كيرينوس إن الذكاء الاصطناعي سيجعل العالم مكانا أفضل بكثير "وفي غضون خمس سنوات سيكون الأمر مختلفا تماما عما عليه الآن".

ويعمل كيرينوس يعمل في مجال الاصطناعي منذ أكثر من 20 عاما وشركته Fountech.ai، متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات.