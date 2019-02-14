ليبيا تعتقل الضبع.. صندوق داعش الأسود

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري إن القيادي في تنظيم داعش حافظ مفتاح الضبع الذي ألقي القبض عليه مؤخرا سيكون الصندوق الأسود الذي سيتكشف من خلاله معلومات خطيرة عن التنظيم.

والضبع كان ضمن آخر رؤوس التنظيم الذين وقعوا في قبضة الجيش الليبي. وقد شغل منصب المتحدث السابق باسم ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها" وهو أحد المؤسسين.

وقال المسماري إن ليبيا لا تمانع في أن تشارك كل من تونس والجزائر في التحقيق معه.

وأعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن الولايات المتحدة شنت مساء الأربعاء غارة على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري في جنوب غرب البلاد.

وقال محمد السلاّك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في بيان إن هذه الغارة جرت "في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتّحدة في ملف مكافحة الاٍرهاب".