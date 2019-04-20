المسماري للحرة: معركة طرابلس ما زالت في بدايتها

قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري في تصريحات لقناة الحرة إن معركة طرابلس لا تزال في بدايتها.

وأضاف المسماري أن قواعد الاشتباك الصادرة من القيادة العامة تمنع استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران داخل الأحياء السكنية.

وتابع المتحدث أن "الجماعات الإرهابية" المتحصنة في طرابلس تتخذ من الأحياء السكنية "دروعا بشرية".

وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، شنت في الرابع من نيسان/إبريل هجوما على القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المسماري إن قوات حكومة الوفاق قامت بهجوم مضاد بعد وصول دعم عسكري لها.

واحتدمت المعارك السبت على أبواب العاصمة الليبية طرابلس بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم" المضاد على قوات حفتر.

وأضاف المسماري أن "طرابلس ستنتفض قريبا ... دعما للقوات المسلحة".

وكان الرئيس ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمشير خليفة حفتر وأعرب عن دعمه لجهوده في محاربة الإرهاب.