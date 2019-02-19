المطلك لـ 'الحرة': الميليشيات تسرح في العراق وتضطهد الناس

قال صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية إن الميليشيات "تسرح وتمرح في العراق وتضطهد الناس وتسرق أموالهم وتبتزهم".

وأضاف في مقابلة مع قناة "الحرة عراق" إن داعش "لا يزال على الأبواب وهناك خلايا نائمة لداعش في العراق".

وأكد المطلك أن التعليم والصحة في أسوأ حال، ومرضى السرطان لا يجدون العلاج.

وتابع المطلك في الحوار مع قناة "الحرة عراق" أن المواطن العراقي يشعر بعدم وجود عدل في دولتنا الحالية، وأنه مهمش" وأن الحياة أصبحت "مريرة".

وأشار المطلك أنه تحدث إلى أحد المحسوبين على أحزاب الإسلام السياسي الذي أكد له أن 80 بالمئة من أبناء مجتمع الجنوب يفضلون بقاء القوات الأميركية في الوقت الحاضر خشية الاقتتال الداخلي "بسبب انتشار السلاح المنفلت في الدولة حاليا".