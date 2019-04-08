المعارضة التركية: لجنة الانتخابات تخاطر

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا كمال قليجدار أوغلو الاثنين إن اللجنة العليا للانتخابات التي وافقت على إعادة فرز جزء من الأصوات في الانتخابات البلدية في اسطنبول، دخلت في عملية تلحق الضرر بأمن صناديق الاقتراع.

وقلل إعادة فرز الأصوات الباطلة في بعض المناطق في اسطنبول وإعادة الفرز الكامل في مناطق أخرى خلال الأسبوع الماضي من الفارق بين حزب الشعب وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال زعيم حزب الشعب إنه يتوجب على "قضاة لجنة الانتخابات أن يتمتعوا بالنزاهة"، مؤكدا أن إعادة فرز جميع الأصوات يحتاج إلى "مبرر معقول".

وأوضح أنه بعد اكتمال 92.3 في المئة من عمليات إعادة الفرز الجزئي في اسطنبول، فإن مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو يتقدم بفارق 15722 صوتا. ويقطن المدينة حوالي 15 مليون نسمة.

وطلب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان الأحد إعادة فرز جميع الأصوات في اسطنبول بعد خسارة مرشحه لرئاسة بلدية المدينة بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في 31 آذار/مارس.