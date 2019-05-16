المعارضة السودانية تنتقد تعليق المفاوضات

انتقد قادة المعارضة السودانية المجلس العسكري الحاكم لتعليقه المفاوضات، من جانب واحد، مع ممثليهم بشأن نقل السلطة سلميا إلى الحكم المدني.



وذكر تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان وراء الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عمر البشير، في بيان الخميس أن قرار التعليق أمر مؤسف، ولا يحترم التقدم الذي تم التوصل إليه أثناء المفاوضات.



جاء تعليق المفاوضات بعد أن أعلن المجلس والمعارضة في وقت سابق الأربعاء أنهما أحرزا تقدما ملحوظا في المحادثات.





لكن بعد ذلك، أعلن الفريق أول عبد الفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري، أن المفاوضات توقفت مؤقتا واتهم المتظاهرين بمحاولة إثارة العنف في اعتصاماتهم خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.